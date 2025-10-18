Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Kritik OJK dan BI: Alat Ukur Likuiditas Perbankan Selama Ini Salah

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 18 Oktober 2025 |16:01 WIB
Purbaya Kritik OJK dan BI: Alat Ukur Likuiditas Perbankan Selama Ini Salah
Menkeu Purbaya menekankan bahwa upaya perbaikan sistem keuangan nasional harus didasarkan pada kondisi riil. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti perbedaan antara kondisi likuiditas perbankan di atas kertas dan kenyataan di lapangan. Purbaya mengkritik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menyatakan likuiditas bank dalam kondisi "ample" atau berlebih, padahal kondisi riil di lapangan tidak sepenuhnya mencerminkan hal tersebut.

“Kalau Anda tanya OJK, selalu bilang ample, dari zaman dulu juga begitu. Dari zaman Agustus, ample banyak duit, tapi uangnya di BI,” kata Purbaya, Sabtu (18/10/2025).

Menurut Purbaya, penempatan dana pemerintah di Bank Pembangunan Daerah (BPD) justru didorong karena kondisi lapangan menunjukkan masih adanya kebutuhan likuiditas di daerah.

Contohnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta agar pemerintah pusat menempatkan dana di BPD Jawa Timur untuk kemudian disalurkan ke bank-bank lain di wilayah tersebut dengan bunga yang lebih kompetitif.

“Kalau saya ngomong dengan bank daerahnya, waktu itu saya ketemu Bu Khofifah. Mereka minta emang bisa nggak ke kami, karena dari situ akan disalurkan ke bank-bank BPD lain di Jawa Timur, dengan bunga murah yang mereka suka,” jelasnya.

Oleh karena itu, Purbaya mengkritik OJK dan lembaga lain yang perlu memperbarui alat ukur untuk menilai likuiditas perbankan agar lebih akurat mencerminkan kondisi di lapangan.

Bahkan, Purbaya mengaku sudah sejak lama mendorong pembaruan indikator dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Bacaan bahwa kondisi bank banyak duit sudah terjadi setiap tahun, dari 2020 sampai sekarang. Tapi kalau lihat datanya, ke bank susah, tight. Jadi mesti dilihat lagi alat ukur yang pas untuk melihat kondisi likuiditas yang real,” katanya.

Purbaya menyebut indikator yang umum digunakan saat ini seperti AL per NCD atau AL per DPK tidak cukup mencerminkan kondisi sebenarnya di sektor keuangan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/320/3177599//purbaya-DPj8_large.jpg
Luhut Ingin Suntik Rp50 Triliun ke INA, Purbaya: Saya Enggak Mau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/320/3177598//purbaya-4CRm_large.jpg
Purbaya Terima Ribuan Aduan dari Premanisme, Pungli, hingga Pegawai Nongkrong di Starbucks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/320/3177550//jenny-TrKV_large.jpg
Dampak Penempatan Rp200 Triliun di Bank Baru Terasa Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177406//purbaya-JkTH_large.jpg
Purbaya Pecat Pegawai Kemenkeu yang Nongkrong di Starbucks saat Jam Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177403//purbaya-iNkD_large.jpg
Purbaya Dapat Laporan Pegawai Bea Cukai Nongkrong di Starbucks Saat Jam Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177392//purbaya-OuRJ_large.jpg
Gibran Minta Anggaran Daerah Ditambah, Purbaya: Nanti Kalau Ekonomi Bagus
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement