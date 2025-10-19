Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Wacana Bangun Ponpes Pakai APBN, Tapi Ada WA Misterius Bilang Jangan

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 19 Oktober 2025 |09:02 WIB
4 Fakta Wacana Bangun Ponpes Pakai APBN, Tapi Ada WA Misterius Bilang Jangan
4 Fakta Wacana Bangun Ponpes Pakai APBN. (Foto: Okezone.com/BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Belum ada keputusan apakah pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau tidak. Namun, usulan ini tengah ramai dibahas dan menjadi sorotan publik.

Bahkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku menerima pesan WhatsApp terkait usulan renovasi ponpes di Sidoarjo yang ambruk beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut usulan pembangunan ponpes menggunakan APBN masih dalam tahap kajian. Diketahui, usulan tersebut muncul buntut dari tragedi ambruknya Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur.

Berikut beberapa fakta yang dirangkum Okezone.com terkait wacana penggunaan APBN untuk pembangunan ponpes, Minggu (19/10/2025):

1. Instruksi Presiden Prabowo

Mensesneg menegaskan bahwa setelah kejadian ambruknya Ponpes Al Khoziny, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pendataan terkait aspek keselamatan.

Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk mitigasi agar pembangunan fisik ponpes di Indonesia lebih aman ke depannya.

Halaman:
1 2 3
