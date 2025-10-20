Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Soroti Anggaran Mengendap di Daerah

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |13:50 WIB
Purbaya Soroti Anggaran Mengendap di Daerah
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti soal masih adanya anggaran yang mengendap di kas daerah. Hal ini disampaikan ketika Purbaya menghadiri rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Mulanya, Purbaya menggunakan momen rapat itu untuk menanyakan ihwal anggaran daerah apakah harus surplus atau boleh defisit.

"Sebenernya saya pengen nanya daritadi, tapi gatau boleh nanya nggak. Sebelum saya ngomong, saya tanya dulu ya pak ya. Itu kalo anggaran daerah boleh difisit, boleh surplus atau nggak atau harus balance setiap tahun?," kata Purbaya.

Merespons pertanyaan Purbaya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa pada umumnya, Kemendagri menargetkan pemerintah daerah harus bisa surplus pendapatan daerahnya.

"Umumnya kita targetinnya mereka harus surplus pak, targetnya. Supaya ada cadangan," jawab Mendagri.

Kemudian, kata Tito, jika seandainya defisit, maka mau tidak mau harus ngambil dari Silpa atau melakukan kebijakan utang. Hal ini banyak dilakukan oleh beberapa Kepala daerah.

"Dan banyak ada beberapa daerah yang ngutang, termasuk ngutang ke Kementerian Keuangan melalui PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur). Target semuanya kita harapkan surplus supaya pendapatannya lebih banyak daripada belanja," ujar Tito.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177962/menkeu_purbaya-lAyR_large.JPG
Cerita Purbaya soal Soeharto Bisa Jadi Presiden 32 Tahun: Pengendalian Inflasi dan Harga Beras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177961/menkeu_purbaya-tF91_large.JPG
Purbaya ke Kepala Daerah: Kalau Inflasi Terkendali, Pasti Terpilih Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177897/mendagri-doHu_large.jpg
Di Depan Purbaya, Mendagri Pamer Pendapatan Daerah Dekati Rp1.000 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177865/purbaya-JaEH_large.jpg
Momen Purbaya Sidak Pegawai Pajak yang Lagi Olahraga saat Jam Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177732/purbaya-29RE_large.jpg
Ketika Purbaya Geram Pegawai Bea Cukai Nongkrong di Starbucks: Saya Pecat, Gue Persulit Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177752/purbaya-AjKD_large.jpg
Purbaya soal 1 Tahun Prabowo-Gibran
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement