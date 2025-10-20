Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Di Depan Purbaya, Mendagri Pamer Pendapatan Daerah Dekati Rp1.000 Triliun

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |09:40 WIB
Di Depan Purbaya, Mendagri Pamer Pendapatan Daerah Dekati Rp1.000 Triliun
Di Depan Purbaya, Mendagri Pamer Pendapatan Daerah Dekati Rp1.000 Triliun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaporkan data tren realisasi pendapatan APBD baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia tahun anggaran 2024-2025 mendekati Rp1.000 triliun, Angka pastinya mencapai Rp949,97 triliun, data ini dimutakhirkan per tanggal 30 September 2025.

Hal ini disampaikan Mendagri Tito Karnavian dalam rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025). Rapat turut dihadiri oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

"Jadi data untuk realisasi pendapatan per September, 30 September ini yang kami catat untuk pendapatan 70,27 persen yaitu Rp949,97 triliun gabungan provinsi, kabupaten/kota. Ini lebih tinggi dibanding tahun 2024 periode yang sama 67,82 persen atau sekitar Rp918,98 triliun," kata Mendagri dalam paparannya.

Mendagri merincikan data mengenai tren realisasi pendapatan baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Untuk tingkat provinsi, realisasi pendapatannya sebesar Rp258,97 triliun.

"Di tingkat provinsi, ini mohon maaf teman-teman Gubernur. Jadi di 30 September warna nerah 2025 itu (70,01 persen atau Rp258,97 triliun) lebih rendah dibanding periode yang sama 30 September 2024, yaitu 73, 31 persen (Rp278,92 triliun)," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/320/3083329/prabowo-ingatkan-kepala-daerah-harus-hemat-selamatkan-uang-negara-yiLFcWeHDe.jpg
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Harus Hemat, Selamatkan Uang Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/320/3020283/percepat-inklusi-keuangan-hingga-90-pemda-diminta-bikin-tim-percepatan-RlNjiXXwaS.png
Percepat Inklusi Keuangan hingga 90%, Pemda Diminta Bikin Tim Percepatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/320/3017621/bpk-ungkap-sejumlah-masalah-di-pemda-jv9sBrhNCp.jpg
BPK Ungkap Sejumlah Masalah di Pemda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/320/3017549/realisasi-penyerapan-apbd-2024-pemda-wajib-gunakan-kartu-kredit-40-uqNBBnVTw0.jpg
Realisasi Penyerapan APBD 2024, Pemda Wajib Gunakan Kartu Kredit 40%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/320/3003959/masa-jabatan-kades-maksimal-16-tahun-dapat-uang-pensiun-hingga-bpjs-Vinkhp4wLL.jpg
Masa Jabatan Kades Maksimal 16 Tahun, Dapat Uang Pensiun hingga BPJS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/320/3001175/duit-pemda-nganggur-di-bank-rp180-9-triliun-NGFIFdWRPF.png
Duit Pemda Nganggur di Bank Rp180,9 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement