HOME FINANCE HOT ISSUE

Duit Pemda Nganggur di Bank Rp180,9 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |20:14 WIB
Duit Pemda Nganggur di Bank Rp180,9 Triliun
Duit Pemda Nganggur di Bank. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Daerah (pemda) memiliki dana mengendap di perbankan yang cukup tinggi atau sebesar Rp180,96 triliun hingga Maret 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jika dibandingkan bulan sebelumnya dana di perbankan Rp173,8 triliun atau Januari sebesar Rp150 triliun, ini berarti terjadi kenaikan account atau dana di perbankan oleh pemda.

"Kalau dibandingkan bulan Maret tahun-tahun sebelumnya, angka ini tidak jauh berbeda atau bahkan cenderung lebih rendah dari 2023 dan 2022," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Jumat (26/4/2024).

Meski angka tersebut sedikit naik dari bulan sebelumnya, namun Sri Mulyani menilai jumlah tersebut justru cenderung mengalami penurunan secara year-to-date (ytd) atau dibandingkan periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya.

Secara rinci, pada bulan Maret tahun 2022 lalu dana pemda yang mengendap di perbankan tembus hingga Rp202,35 triliun. Sementara pada Maret 2023, angkanya sedikit turun ke posisi Rp196,5 triliun.

Halaman: 1 2
1 2
Topik Artikel :
bank sri mulyani Pemda APBN APBD
