HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya ke Kepala Daerah: Kalau Inflasi Terkendali, Pasti Terpilih Lagi

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |13:12 WIB
Purbaya ke Kepala Daerah: Kalau Inflasi Terkendali, Pasti Terpilih Lagi
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta kepada seluruh Kepala daerah tentang pentingnya menjaga tren inflasi di daerah agar tetap terkendali. Dia menyinggung, jika inflasi ini juga bisa mendongkrak keterpilihan kepala daerah dalam pemilihan umum (Pemilu).

Hal ini disampaikan Purbaya saat menghadiri rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025). Mulanya, dia mengungkapkan data mengenai tren inflasi daerah di seluruh Indonesia.

"Secara Umum Inflasi di daerah masih dalam tren terkendali. Dari 38 Provinsi, 37 diantaranya mencatat Inflasi positif. Hanya Maluku Utara yang mengalami sedikit deflasi," kata Purbaya.

Purbaya pun mengungkapkan alasaan kenapa inflasi itu menjadi sangat penting. Menurutnya, inflasi memiliki kaitan dengan stabilitas sosial-politik.

"Jadi salah satu rahasia pak Harto bisa bertahan 32 tahun adalah beliau bisa menjaga stabilitas harga beras utamanya, yang lain akan ikut harga Beras," ujarnya.

Di sisi lain, kata dia, inflasi juga ternyata bisa membantu meningkatkan popularitas dari pemimpin di suatu daerah. Kepala daerah, akan bisa diingat oleh warganya karena inflasi itu bisa dikendalikan dengan baik.

 

Halaman:
1 2
