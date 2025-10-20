Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cerita Purbaya soal Soeharto Bisa Jadi Presiden 32 Tahun: Pengendalian Inflasi dan Harga Beras

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |13:21 WIB
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti peran sentral pengendalian inflasi dan stabilitas harga sebagai faktor krusial bagi stabilitas sosial politik dan keberlangsungan kepemimpinan.

Purbaya bahkan mengaitkan hal tersebut dengan masa pemerintahan Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto.

"Saya ingin cerita sedikit kenapa inflasi itu penting. Yang pertama, inflasi itu bisa menjaga stabilitas sosial politik. Jadi salah satu rahasia kenapa Pak Harto (Presiden ke-2 Soeharto) bisa bertahan 32 tahun adalah beliau bisa menjaga stabilitas harga beras utamanya yang lain akan ikut harga beras," ujar Purbaya dalam rapat pengendali inflasi tahun 2025 di kantor Kemendagri, Senin (20/10/2025).

Purbaya menambahkan bahwa pengendalian harga yang berhasil juga berkorelasi positif dengan popularitas dan keterpilihan kembali seorang pemimpin daerah dalam pemilihan berikutnya.

Menkeu Purbaya menekankan bahwa inflasi rendah dan stabil menjadi kunci bagi pemerintah untuk mendorong Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan, yang pada akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

"Karena pemerintah waktu itu enggak bisa mengendalikan bank sentral. Jadi cara kita mengendalikan bank sentral adalah mengendalikan inflasi ini. Kalau inflasi bisa terus-terusan 2,5 persen BI yang dipaksa pelan-pelan akan bisa dipaksa menurunkan bunga acuannya ke 3,5 persen," terang Purbaya.

 

