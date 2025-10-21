Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Nomor Lapor Pak Purbaya untuk Aduan Pajak dan Bea Cukai

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 |08:37 WIB
Ini Nomor Lapor Pak Purbaya untuk Aduan Pajak dan Bea Cukai
Ini Nomor Lapor Pak Purbaya untuk Aduan Pajak dan Bea Cukai (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah membuka kanal aduan Lapor Pak Purbaya. Masyarakat yang punya keluhan atau kendala terkait Bea Cukai dan Pajak bisa langsung Lapor Pak Purbaya melalui nomor 082240406600. Nomor Lapor Pak Purbaya ini hanya WA only.

"Kini bisa langsung ???????????????????? ???????????? ????????????????????????????! Melalui layanan WhatsApp di ???????????????? ???????????????? ????????????????, masyarakat dapat menyampaikan laporan dengan mencantumkan nama lengkap dan alamat surel (email)," tulis akun Instagram menkeuri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Menkeu Purbaya untuk memperkuat integritas, transparansi, dan memastikan setiap suara masyarakat didengar langsung.

Sebelumnya, Lapor Pak Purbaya telah menerima 15.933 aduan hanya dalam dua hari sejak beroperasi penuh. Kanal yang dibuka melalui WhatsApp (WA) sejak 15 Oktober 2025 itu mencatatkan total WA masuk sebanyak 15.933 hingga 17 Oktober 2025 pukul 11.30 WIB. 

Dari jumlah tersebut, yang telah selesai diverifikasi sebanyak 2.648, terdiri dari 189 Kategori Aduan dan 2.459 Kategori Non Aduan (berisi ucapan selamat). Sisanya, sebanyak 13.285 WA, masih dalam proses verifikasi.

"Yang ucapin selamat ada 2.459 ya, muji-mujilah, lumayan lah. Sisanya 13.285 sedang diverifikasi dan ini ada 10 yang sudah mau dikerjakan ya," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Purbaya membacakan setidaknya lima laporan prioritas yang telah disortir staf khususnya, menunjukkan bahwa masalah korupsi dan penyimpangan di lapangan masih marak.

 

Halaman:
1 2 3
