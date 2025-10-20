Momen Purbaya Sidak Pegawai Pajak yang Lagi Olahraga saat Jam Kerja

Momen Purbaya Sidak Pegawai Pajak yang Lagi Olahraga saat Jam Kerja (Foto: Okezone)

JAKARTA - Jagat media sosial kembali dihebohkan saat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pada Jumat 17 Oktober 2025.

Usai geram menerima laporan pegawai Bea Cukai yang nongkrong di Starbucks saat jam kerja, kini Purbaya menemukan pegawai pajak yang sedang melakukan olahraga pound fit.

"Pak Menkeu sidak kantor pajak disambut pegawai yang lagi olahraga di jam kerja," tulis caption dalam salah satu akun Instagram, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Saat sidak ke kantor pajak, Purbaya menggunakan batik cokelat menerobos hujan. Beberapa orang langsung menyapa Purbaya.

Namun saat di ruangan terdapat seorang pegawai yang sedang berolahraga. Purbaya menghampiri perempuan berbaju kuning tersebut yang sedang melakukan olahraga pound fit.

Meski viral karena terlihat “asik olahraga di jam kerja”, sejumlah sumber menyebut kegiatan itu bagian dari program kesehatan pegawai yang memang dijadwalkan rutin setiap minggu.