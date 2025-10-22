Purbaya Akan Sikat Importir Pakaian Bekas!

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana tegas untuk menghentikan aktivitas impor pakaian bekas (balpres). Langkah ini diambil untuk mencegah peredaran barang-barang ilegal dan sekaligus melindungi industri tekstil serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di dalam negeri.

Cara penyetopan yang akan dilakukan Purbaya adalah dengan memasukkan para pemasok pakaian bekas ke dalam daftar hitam atau blacklist importir.

"Sepertinya mereka udah tau, kita udah tau pemerintahnya siapa aja. Saya lupa tadi, kalau ada yang pernah balpres, saya akan blacklist, nggak boleh impor barang-barang lagi," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Purbaya memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan mematikan pasar pakaian bekas seperti di Pasar Senen atau pusat thrifting lainnya, sebab pasokan barang akan digantikan oleh produsen dari dalam negeri.

"Nanti kan kita isi dengan barang-barang dalam negeri. apa kalian ingin menghidupkan UMKM ilegal? bukan itu tujuan kita," ujarnya.