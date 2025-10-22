Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bos OJK soal Efek Dana Rp200 Triliun Purbaya: Kredit Naik dan Bunga Bank Himbara Turun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |13:56 WIB
Bos OJK soal Efek Dana Rp200 Triliun Purbaya: Kredit Naik dan Bunga Bank Himbara Turun
Bos OJK soal Efek Dana Rp200 Triliun Purbaya: Kredit Naik dan Bunga Bank Himbara Turun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar melaporkan perkembangan positif mengenai dampak penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di Bank-Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) usai bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Mahendra menjelaskan, pertemuan yang dilakukan hari ini merupakan lanjutan dari pertemuan reguler bulanan. Dia mengklaim bahwa tujuan utama Menkeu Purbaya menempatkan dana tersebut di perbankan telah tercapai dengan baik.

"Saya tadi baru melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan dari sebulan lalu kami melakukan pertemuan yang pertama. Jadi ini pertemuan reguler kami memberikan update mengenai berbagai hal termasuk terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah," ujar Mahendra saat ditemui usai bertemu Menkeu Purbaya, Rabu (22/10/2025).

Terkait dana Rp200 triliun, Mahendra menyebutkan ada tiga hasil utama yang sudah terlihat. OJK melaporkan kepada Purbaya bahwa penempatan dana tersebut berhasil meningkatkan likuiditas Bank Himbara dan memberikan ruang yang lebih besar bagi bank untuk menyalurkan pinjaman.

"Pertama adalah meningkatkan likuiditas dari Bank-Bank Himbara ini maupun juga memberikan ruang bagi penyaluran pinjaman lebih besar itu terbukti memang tercapai dengan baik," kata Mahendra.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/470/3178433/purbaya-J4rg_large.jpg
Purbaya Ungkap Orang Susah Beli Rumah akibat SLIK OJK Hanya 100, Bukan 110 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178427/pramono_anung-hDY5_large.jpg
Dana Mengendap Rp14,6 Triliun di Bank Jakarta, Pramono: Purbaya Benar 1.000%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178410/purbaya-6rlZ_large.jpg
Purbaya Bocorkan Gaji PNS Naik di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178402/purbaya-KPQx_large.jpeg
BLT Rp900.000 Belum Cair Merata, Purbaya Perintahkan Pos Indonesia Percepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178395/purbaya-Xy6L_large.jpg
Purbaya Sudah Bayar Kompensasi PLN dan Pertamina: Kini Tiap Bulan Dibayar 70%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178392/purbaya-VCKN_large.jpg
Jawab Dedi Mulyadi soal Uang Rp4,1 Triliun Mengendap di Bank, Purbaya: Periksa Saja Sendiri!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement