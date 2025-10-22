Bos OJK soal Efek Dana Rp200 Triliun Purbaya: Kredit Naik dan Bunga Bank Himbara Turun

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar melaporkan perkembangan positif mengenai dampak penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di Bank-Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) usai bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Mahendra menjelaskan, pertemuan yang dilakukan hari ini merupakan lanjutan dari pertemuan reguler bulanan. Dia mengklaim bahwa tujuan utama Menkeu Purbaya menempatkan dana tersebut di perbankan telah tercapai dengan baik.

"Saya tadi baru melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan dari sebulan lalu kami melakukan pertemuan yang pertama. Jadi ini pertemuan reguler kami memberikan update mengenai berbagai hal termasuk terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah," ujar Mahendra saat ditemui usai bertemu Menkeu Purbaya, Rabu (22/10/2025).

Terkait dana Rp200 triliun, Mahendra menyebutkan ada tiga hasil utama yang sudah terlihat. OJK melaporkan kepada Purbaya bahwa penempatan dana tersebut berhasil meningkatkan likuiditas Bank Himbara dan memberikan ruang yang lebih besar bagi bank untuk menyalurkan pinjaman.

"Pertama adalah meningkatkan likuiditas dari Bank-Bank Himbara ini maupun juga memberikan ruang bagi penyaluran pinjaman lebih besar itu terbukti memang tercapai dengan baik," kata Mahendra.