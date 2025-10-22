Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Data Simpanan Pemda di Bank Sentral Valid, Purbaya Desak Gubernur Cek Ulang Kas Daerah

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |19:34 WIB
Data Simpanan Pemda di Bank Sentral Valid, Purbaya Desak Gubernur Cek Ulang Kas Daerah
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)




JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons sanggahan dari sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, soal data simpanan Pemerintah Daerah (Pemda) di perbankan yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI).

Purbaya menegaskan bahwa data yang dicatat oleh bank sentral seharusnya menjadi acuan yang benar dan meminta para kepala daerah untuk meninjau kembali pencatatan kas mereka.

"Itu data dari BI, sudah dicek sama BI, harusnya betul. Mereka harus cek lagi dana di perbankannya mereka seperti apa," ujar Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Sanggahan dari gubernur ini muncul setelah Mendagri Tito Karnavian sebelumnya melaporkan adanya selisih sekitar Rp18 triliun antara catatan BI (Rp233,97 triliun per September 2025) dengan hasil pengecekan Kemendagri ke rekening kas daerah (Rp215 triliun).

Tito bahkan sempat mencontohkan data simpanan Pemkot Banjarbaru yang dinilai janggal.

Purbaya menekankan bahwa data yang dimiliki BI berasal dari laporan rutin bank-bank di seluruh Indonesia yang terintegrasi dalam sistem bank sentral.

 

