Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PPATK Temukan 10 Juta Rekening Penerima Bansos Tak Aktif, Dana Mengendap Rp2,1 Triliun

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |09:32 WIB
PPATK Temukan 10 Juta Rekening Penerima Bansos Tak Aktif, Dana Mengendap Rp2,1 Triliun
PPATK Temukan 10 Juta Rekening Penerima Bansos Tak Aktif, Dana Mengendap Rp2,1 Triliun (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan, sejak tahun 2020, PPATK telah menganalisis lebih dari 1 juta rekening yang terindikasi terkait tindak pidana. Dari jumlah tersebut, sekitar 150 ribu rekening merupakan rekening nominee yang digunakan sebagai sarana penampungan dana ilegal.

Tak hanya itu, PPATK juga menemukan lebih dari 10 juta rekening penerima bantuan sosial yang tidak aktif selama lebih dari tiga tahun, dengan total nilai dana mengendap mencapai Rp2,1 triliun. Selain itu, terdapat lebih dari 2.000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran yang dinyatakan dormant, dengan dana sebesar Rp500 miliar.

"Padahal secara fungsi, rekening ini seharusnya aktif dan terpantau. Hal ini jika didiamkan akan memberikan dampak buruk bagi ekonomi Indonesia, serta merugikan kepentingan pemilik sah dari rekening tersebut," kata Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK M Natsir Kongah di Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Sebagai langkah pencegahan, PPATK, kata Natsir, kini memberlakukan penghentian sementara terhadap transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant. Kendati demikian, ia memastikan bahwa PPATK akan tetap melindungi dana nasabah agar tetap utuh dan hilang.

"Tujuan utamanya adalah mendorong bank dan pemilik rekening untuk melakukan verifikasi ulang dan memastikan rekening serta hak/kepentingan nasabah terlindungi serta tidak disalahgunakan untuk berbagai kejahatan," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3161989/ppatk-qRah_large.jpg
PPATK Bantah Blokir Rekening Ketua MUI Cholil Nafis Rp300 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160962/mensos-sd8L_large.png
Dana Bansos Rp2,1 Triliun Mengendap di Rekening Dormant, Mensos Temui PPATK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160952/rekening_bank-5yKm_large.jpg
PPATK Ungkap Pemerintah Punya Rekening Nganggur Rp530 Miliar, di Bank BUMN Rp169 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160912/ppatk-FOCY_large.png
122 Juta Rekening Kembali Dibuka, PPATK Pastikan Tak Ada Dana Nasabah yang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/320/3160028/rekening_bank_diblokir-JWhi_large.jpg
Rekening Bank Tiba-Tiba Diblokir PPATK, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159494/rekening_bank_ngaggur-7vwl_large.jpg
PPATK Blokir Rekening Bank Nganggur 3 Bulan, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement