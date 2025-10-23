Purbaya Enggan Duduk Bareng Pemda soal Dana Mengendap: Bukan Urusan Saya!

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan enggan untuk duduk bersama pemerintah daerah (Pemda) terkait polemik perbedaan data dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengendap di perbankan.

Dia menilai persoalan tersebut bukan menjadi kewenangannya secara langsung, melainkan merupakan ranah Bank Indonesia (BI) sebagai pihak yang mengumpulkan data perbankan.

"Nggak (tidak ada rencana duduk bareng), bukan urusan saya itu. Biar aja BI yang ngumpulin data, saya cuma pake data bank sentral aja," ujarnya saat ditemui di Jakarta pada Kamis (23/10/2025).

Purbaya menegaskan, dirinya hanya menggunakan data resmi yang bersumber dari BI. Ia juga belum berencana untuk bertemu dengan kepala daerah yang membantah adanya dana Pemda mereka yang mengendap di bank.

“Tanya aja ke BI, itu kan data dari bank-bank mereka juga. Mereka nggak mungkin monitor semua akun satu per satu,” tambahnya.

Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan adanya beberapa kepala daerah yang berdalih bahwa dana mereka tidak ditempatkan dalam bentuk deposito, melainkan di rekening giro atau checking account.