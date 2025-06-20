Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PNS Jakarta Wajib Naik Transportasi Umum, Penumpang LRT Jabodebek Naik 12 Persen

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |14:10 WIB
PNS Jakarta Wajib Naik Transportasi Umum, Penumpang LRT Jabodebek Naik 12 Persen
LRT Jabodebek (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Penumpang LRT Jabodebek meningkat sebesar 12 persen. Hal ini dikarenakan penerapan kebijakan ASN yang naik Transportasi Umum setiap hari Rabu oleh Pemprov DKI Jakarta. 

1. Lonjakan Penumpang

Executive Vice President LRT Jabodebek, Mochamad Purmonosidi mengatakan terdapat lonjakan signifikan sejak program itu diberlakukan pada 30 April 2025.

“Kami melihat antusiasme masyarakat yang semakin tinggi dalam menggunakan transportasi umum, khususnya setiap hari Rabu. Hal ini menunjukkan kebijakan tersebut efektif mendorong perubahan pola mobilitas yang lebih efisien dan ramah lingkungan,” ujar  Purnomo di Jakarta, Jumat (20/6/2026).

Dalam delapan minggu pelaksanaan kebijakan, tercatat sebanyak 818.796 pengguna LRT Jabodebek pada hari Rabu, atau rata-rata 102.350 orang per minggu. 

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
