HOME FINANCE HOT ISSUE

Tiket LRT Jabodebek Sudah Bisa Bayar Pakai QRIS Tap

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 31 Oktober 2025 |11:39 WIB
Tiket LRT Jabodebek Sudah Bisa Bayar Pakai QRIS Tap
QRIS Tap (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengguna LRT Jabodebek dapat menggunakan metode pembayaran baru melalui fitur QRIS Tap untuk melakukan transaksi tiket LRT mulai 30 Oktober 2025 kemarin.

Saat ini, terdapat 14 Penyelenggara Jasa Pembayaran (issuer) yang telah mendukung penggunaan QRIS Tap untuk metode pembayaran layanan LRT Jabodebek, baik dari perbankan maupun penyedia layanan dompet digital, sehingga pengguna memiliki lebih banyak pilihan sesuai dengan kebutuhannya.

Executive Vice President LRT Jabodebek, Mochamad Purnomosidi, menyampaikan penambahan fitur QRIS Tap sebagai metode pembayaran baru menjadi bagian inovasi LRT Jabodebek dalam memberikan kemudahan dan memperluas pilihan pembayaran bagi pengguna.

"Kami terus berupaya memberikan kemudahan bagi seluruh pengguna. Dengan hadirnya QRIS Tap, diharapkan pilihan pembayaran menjadi lebih beragam dan memberikan pengalaman perjalanan yang semakin nyaman dan menyenangkan bagi pengguna LRT Jabodebek," ujar Purnomosidi dalam keterangan resmi, Jumat (31/10/2025).

Selama periode Januari hingga September 2025, metode pembayaran yang paling banyak digunakan oleh pengguna LRT Jabodebek masih didominasi oleh kartu uang elektronik sebesar 86,37%, diikuti oleh Kartu Multi Trip 8,86%, LinkAja 4,40%, dan Access by KAI 0,37%.

 

