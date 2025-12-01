LRT Jabodebek Tambah Perjalanan Jadi 430 per Hari, Waktu Tunggu Lebih Cepat!

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah resmi menambah jumlah perjalanan LRT Jabodebek mulai Senin (1/12/2025). Hal ini setelah 14 hari masa uji coba sejak 11 November 2025.

Penyesuaian ini dilakukan seiring peningkatan jumlah perjalanan harian pada hari kerja (weekday).

KAI menyampaikan bahwa jumlah perjalanan LRT Jabodebek pada hari kerja naik dari sebelumnya 396 perjalanan menjadi 430 perjalanan per hari.

Selain itu, jumlah rangkaian kereta (trainset) yang dioperasikan juga bertambah dari 24 menjadi 26 rangkaian.

Manager Public Relation LRT Jabodebek, Mahendro Trang Bawono, mengatakan pemberlakuan jadwal baru dilakukan setelah proses evaluasi bersama tim internal dan pemangku kepentingan.

"Kami terus menjaga keseimbangan antara peningkatan kapasitas layanan dan keselamatan operasional. Setiap penyesuaian jadwal dilakukan melalui analisis menyeluruh agar pengguna merasakan manfaat peningkatan layanan tanpa mengurangi faktor keamanan sedikit pun," ujar Mahendro.

KAI mencatat respons positif pengguna selama masa uji coba penambahan perjalanan. Dalam 14 hari tersebut, rata-rata harian pengguna weekday mencapai total 102.291 orang, atau meningkat 3 persen dibandingkan rata-rata harian sebelum masa uji coba.