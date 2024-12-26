Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jam Operasional LRT Jabodebek Diperpanjang pada Tahun Baru, Ini Jadwalnya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |20:03 WIB
Jam Operasional LRT Jabodebek Diperpanjang pada Tahun Baru, Ini Jadwalnya
Jadwal Jam Operasional LRT Jabodebek (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memperpanjang jam operasional LRT Jabodebek hingga lewat tengah malam saat malam Tahun Baru atau 31 Desember 2024.

1. Perpanjang Operasional

Executive Vice President LRT Jabodebek, Mochamad Purnomosidi mengatakan perpanjangan operasional kereta merupakan langkah perusahaan mendukung kebutuhan masyarakat saat perayaan pergantian tahun.

“Perpanjangan jam operasional ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bermobilisasi di malam pergantian tahun,” ujar Mochamad, Kamis (26/12/2024).

2. Permudah Masyarakat

Penyesuaian jadwal operasional ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat yang ingin menikmati malam pergantian tahun tanpa harus menghadapi kemacetan.

“Mengingat animo masyarakat merayakan momen pergantian tahun yang membuat potensi terjadinya kemacetan, kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan transportasi umum seperti LRT Jabodebek agar perjalanan mereka lebih nyaman, aman, dan lancar,” paparnya.

1 2
