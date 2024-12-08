Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

333 Juta Penumpang Naik Kereta: KRL, LRT dan Whoosh hingga November 2024

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |14:06 WIB
333 Juta Penumpang Naik Kereta: KRL, LRT dan Whoosh hingga November 2024
KAI Catat Jumlah Penumpang Kereta Capai 333 Juta Orang. (Foto: Okezone.com/KCI)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat penumpang kereta api di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mencapai 333.371.342 orang. Angka ini dibukukan sepanjang Januari - November 2024.

Mengutip data KAI, Minggu (8/12/2024), rincian penumpang di 11 bulan pertama tahun ini diantaranya, 9.714.046 orang menaiki kereta jarak jauh dan lokal yang dioperasikan KAI Daop 1 Jakarta, 18.891.719 penumpang LRT Jabodebek.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh 5.436.535 orang, dan Commuter Line atau KRL Jabodetabek 299.329.042 pengguna.

Dia mencatat, efisiensi kereta api dilihat dari kapasitas angkut yang besar. Dalam sekali jalan, satu rangkaian kereta api jarak jauh terdiri dari delapan hingga 14 kereta penumpang dengan kapasitas 1.120 tempat duduk.

Jika dibandingkan dengan mobil pribadi berkapasitas tujuh orang atau motor dua orang, maka satu perjalanan kereta api dapat menggantikan 160 mobil atau 560 motor.

1 2
