HOME FINANCE HOT ISSUE

Stasiun LRT Jabodebek di Pancoran Ganti Nama

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |15:28 WIB
Stasiun LRT Jabodebek di Pancoran Ganti Nama
Nama Stasiun LRT Jabodebek di Pancoran Ganti. (Foto: Okezone.com/Feby)
JAKARTA – Stasiun LRT Jabodebek di Pancoran resmi berganti nama. Hal ini setelah dilakukan kolaborasi antara Bank BJB dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Kini stasiun LRT Jabodebek Pancoran menjadi stasiun LRT Jabodebek Pancoran Bank BJB.

“Kerjasama ini akan menjadi suatu penanda kolaborasi yang positif antara BUMN & BUMD yang akan membawa dampak positif pula bagi kedua belah pihak secara berkelanjutan yang sesuai dengan tagline Bank bjb yaitu Tandamata Untuk Negeri.” papar Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo, Jumat (26/7/2024).

Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi mengungkapkan, stasiun LRT Jabodebek di kawasan Pancoran kini menggunakan nama Bank BJB, menjadi LRT Jabodebek Pancoran bank bjb. Ini sebagai bagian dari langkah strategis untuk meningkatkan visibilitas merek serta mendorong penggunaan transportasi publik di Jakarta.

Kerjasama ini merupakan bagian dari upaya Bank BJB untuk meningkatkan kolaborasi dengan layanan transportasi di Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagai kota global dan pusat ekonomi terbesar di Indonesia.

