HOME FINANCE HOT ISSUE

Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Tembus 8 Juta Orang di Semester I-2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |18:00 WIB
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Tembus 8 Juta Orang di Semester I-2024
Jumlah penumpang lrt jabodetabek naik (Foto: Okezone)
JAKARTA – Jumlah penumpang LRT Jabodebek pada semester I 2024 tembus 8.685.648 pengguna. Secara rerata jumlah penumpang tertinggi ada di Bulan Juni dengan total pengguna sebanyak 1.736.940 penumpang.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengatakan, setiap bulannya pengguna LRT Jabodebek mengalami peningkatan, dengan rata-rata peningkatan 8% tiap bulannya pada periode Januari sampai dengan Juni 2024.

"Selain peningkatan jumlah pengguna yang signifikan, LRT Jabodebek juga terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan pengguna. Upaya ini termasuk peningkatan keandalan operasional, penambahan frekuensi perjalanan, pengurangan waktu tunggu antar kereta, serta peningkatan fasilitas di stasiun," kata Mahendro dalam keterangan resminya, Kamis (4/7/2024).

Mahendro menambahkan bahwa dukungan dari pemangku kepentingan, seperti Kementerian Perhubungan dalam menetapkan tarif promo LRT Jabodebek, juga menjadi faktor penting dalam meningkatnya minat masyarakat menggunakan LRT Jabodebek. Tarif promo ini memungkinkan lebih banyak masyarakat untuk menikmati layanan transportasi yang efisien dan nyaman.

Saat ini, LRT Jabodebek mengoperasikan 336 perjalanan pada hari kerja dan 260 perjalanan pada Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional. Hal tersebut didukung oleh data operasional yang menunjukkan konsistensi tingkat ketepatan jadwal atau On Time Performance (OTP) yang tinggi di atas 90% pada periode Januari - Juni.

