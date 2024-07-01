LRT Jabodebek Kembali Operasikan 336 Perjalan Mulai Hari Ini

JAKARTA - LRT Jabodebek segera mengoperasikan kembali 336 perjalanan LRT di hari kerja atau Senin sampai Jumat di Juli 2024. Sedangkan Sabtu dan Minggu serta libur nasional, LRT Jabodebek mengoperasikan 260 perjalanan.

Pada hari kerja (Senin-Jumat) jadwal keberangkatan pertama LRT Jabodebek dari Stasiun Jatimulya pukul 05.22 WIB dan dari Stasiun Harjamukti pukul 05.30 WIB.

Serta untuk keberangkatan terakhir LRT Jabodebek dari Stasiun Dukuh Atas pukul 22.16 WIB untuk tujuan akhir Stasiun Jatimulya dan pukul 22.21 WIB untuk tujuan akhir Stasiun Harjamukti.

Sedangkan pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional jadwal keberangkatan pertama LRT Jabodebek dari Stasiun Jatimulya pukul 05.25 WIB dan dari Stasiun Harjamukti pukul 05.35 WIB.

Serta untuk keberangkatan terakhir LRT Jabodebek dari Stasiun Dukuh Atas pukul 21.53 WIB untuk tujuan akhir Stasiun Jatimulya dan pukul 22.01 WIB untuk tujuan akhir Stasiun Harjamukti.

Manager Public Relation LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengatakan, pada jam sibuk waktu tunggu antar kereta adalah 5,5 menit di lintas Cawang-Dukuh Atas dan 11 menit di lintas Jatimulya-Cawang serta Harjamukti-Cawang.

LRT juga menerapkan tarif maksimal bagi pengguna yang melakukan proses tap in dan tap out di stasiun yang sama dalam waktu lebih dari 60 menit. Sedangkan untuk waktu kurang dari 60 menit diberlakukan tarif minimum.