Progres LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Capai 23,15%

JAKARTA - Pembangunan proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 1B rute Velodrome - Manggarai, mencapai 23,156%. Proyek tersebut lanjutan dari LRT Jakarta Fase 1A rute Kelapa Gading-Velodrome.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk, ditunjuk PT Jakarta Propertindo (Perseroda) untuk mengerjakan LRT Jakarta Fase 1B senilai Rp 4,55 triliun pada Oktober 2023. Adapun anggaran proyek tersebut menggunakan dana APBD DKI Jakarta.

Pada tahap ini, dibangun 6,4 kilometer (km) yang terdiri dari lima stasiun yaitu Stasiun Rawamangun, Stasiun Pramuka BPKP, Stasiun Pasar Pramuka, Stasiun Matraman, dan berakhir di Stasiun Manggarai.

Corporate Secretary Perseroan, Ermy Puspa Yunita mengatakan, pihaknya bisa menyelesaikan proyek tepat waktu dan tepat mutu. Untuk mendukung layanan transportasi publik yang masif, Waskita melakukan pekerjaan konstruksi sesuai target yang telah ditentukan.

“Diharapkan dapat memudahkan mobilitas masyarakat dan mendorong integrasi moda angkutan umum di Jakarta seperti Commuter Line, MRT Jakarta dan TransJakarta,” ujar Ermy melalui keterangan pers, Jumat (2/8/2024).