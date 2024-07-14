Warga Depok Kini Bisa ke Stasiun LRT Harjamukti Naik Biskita

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelontorkan Rp11 miliar untuk layanan Buy The Service (BTS) di kota Depok, Jawa Barat. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan 14 bus unit baru.

Menhub menjelaskan, penambahan armada nantinya mendukung layanan transportasi yang terintegrasi antara stasiun LRT Harjamukti dengan terminal kota depok.

"Dari apa yang sudah kita lakukan, kita memiliki dana kurang lebih Rp500 miliar untuk seluruh Indonesia, dan kota Depok kurang lebih Rp11 miliar," ujar Budi saat meluncurkan layanan BISKITA Trans Depok di Stasiun Light Rail Transit (LRT) Harjamukti, Depok, Minggu (14/7).

Adapun BISKITA Trans Depok diluncurkan pada hari ini, 14 Juli 2024. BISKITA ini akan melayani para penumpang yang menuju dan berangkat dari LRT Harjamukti dengan rute trayek menuju Terminal Depok dan sebaliknya.

"Tentu kita melihat bahwa pergerakan antarmoda ini harus digalakkan dan harus diurus secara serius agar masyarakat tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi, dari dan menuju LRT. Oleh karena itu, pemerintah pusat menyediakan program angkutan BTS untuk menghubungkan titik-titik mayor transportasi," jelas Menhub.

Menhub memperkirakan, jika sepanjang hari ada 2.000 orang yang dapat terlayani melalui BISKITA, maka artinya paling tidak sebanyak 2.000 motor atau mobil pribadi tidak bergerak di jalan. Selain berbiaya murah, hal ini juga dapat mengurangi polusi dan kemacetan.