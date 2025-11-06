Cara Mudah dan Syarat Naik Transportasi Umum di Jakarta Gratis

JAKARTA - Cara mudah dan syarat naik transportasi umum di Jakarta gratis. Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pemberian Layanan Angkutan Umum Massal Gratis, terdapat 15 golongan masyarakat yang dapat menikmati layanan transportasi umum gratis di Jakarta.

Dalam Pasal 3 Pergub Nomor 33 Tahun 2025, ada 15 golongan masyarakat yang dapat menikmati layanan transportasi umum gratis di Jakarta seperti:

1. Peserta didik pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul

2. Penerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak

3. Penghuni rumah susun sederhana sewa

4. Tim penggerak PKK dan kelompok PKK

5. PJLP dan pegawai non-ASN Pemprov DKI Jakarta

6. ASN dan pensiunan PNS Provinsi DKI Jakarta

7. Penyandang disabilitas

8. Penduduk lanjut usia (lansia)

9. Veteran Republik Indonesia

10. Karyawan swasta pemegang Kartu Pekerja Jakarta

11. Pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini

12. Penjaga rumah ibadah

13. Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

14. Juru pemantau jentik, pengurus karang taruna, dasawisma, atau pengurus posyandu

15. Anggota TNI dan Polri

Terdapat tiga moda transportasi umum yang dapat dinikmati gratis bagi 15 golongan masyarakat di antaranya:

1. BRT meliputi TransJakarta, Transjabodetabek, layanan pengumpan (feeder), dan integrasi layanan lain yang dikelola oleh PT Transportasi Jakarta

2. MRT Jakarta

3. LRT Jakarta

Seluruh moda ini dapat digunakan dengan kartu layanan resmi yang diterbitkan oleh Bank DKI.

Pendaftar perlu menyiapkan dokumen identitas diri seperti:

- KTP

- KIA

- KK DKI Jakarta

- Foto terbaru, serta

- Dokumen pendukung sesuai kategori, misalnya kartu KJP Plus, surat keterangan kerja, atau surat tugas dari instansi terkait.