Pesta Rakyat Pelantikan Presiden, Penumpang LRT Jabodebek Naik 73%

JAKARTA – KAI mencatat penumpang LRT Jabodebek yang signifikan pada 20 Oktober 2024. Hal ini bertepatan dengan penerapan tarif Rp 1 dalam rangka memeriahkan Pesta Rakyat Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

Pada hari tersebut, sebanyak 61.166 masyarakat menggunakan layanan LRT Jabodebek, menunjukkan peningkatan sebesar 73% atau 25.887 pengguna dibandingkan rata-rata akhir pekan bulan September yang hanya mencapai 35.279 pengguna. Lonjakan ini menjadi bukti antusiasme masyarakat terhadap mobilitas perkotaan dengan nyaman dan efisien.

Adapun tiga stasiun dengan volume tap in tertinggi yakni:

- Stasiun Dukuh Atas dengan 16.382 pengguna

- Stasiun Harjamukti dengan 7.502 pengguna

- Stasiun Cikoko dengan 5.142 pengguna

Di sisi lain, tiga stasiun yang mencatat volume tap out tertinggi yakni:

- Stasiun Dukuh Atas dengan 17.477 pengguna

- Stasiun Harjamukti dengan 7.373 pengguna

- Stasiun Cikoko dengan 5.285 pengguna

Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengungkapkan apresiasi atas antusiasme masyarakat yang begitu tinggi dalam memanfaatkan layanan LRT Jabodebek.