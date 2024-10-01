Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

LRT Jabodebek Optimalkan Aset di Stasiun

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |10:08 WIB
LRT Jabodebek Optimalkan Aset di Stasiun
LRT Jabodebek Optimalkan Aset. (Foto: Okezone.com/LRT)
A
A
A

JAKARTA - LRT Jabodebek mengoptimalkan aset sebagai sumber cuan atau pendapatan baru. LRT membuka kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk bekerja sama dalam branding di kereta, stasiun, dan hak penamaan (naming rights) stasiun.

"Program ini bukan hanya menjadi cara bagi kami untuk mengoptimalkan penggunaan aset yang kami miliki, tetapi juga untuk menciptakan sumber pendapatan baru di luar layanan pengguna, sekaligus meningkatkan kualitas layanan yang kami tawarkan kepada masyarakat," papar Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono, Selasa (1/10/2024).

Dengan rata-rata 79.800 pengguna harian pada hari kerja dan 35.200 pengguna pada akhir pekan sepanjang bulan September, LRT Jabodebek menawarkan peluang besar bagi mitra bisnis untuk meningkatkan eksposur brand di hadapan publik yang luas.

LRT Jabodebek memiliki 18 stasiun yang terhubung dengan berbagai moda transportasi lain, seperti Whoosh, KAI Commuter, TransJakarta, dan angkutan umum lainnya. Konektivitas ini memungkinkan jangkauan pengguna semakin luas dan memberikan eksposur yang lebih besar bagi mitra bisnis yang berkolaborasi dalam program branding dan naming rights.

Melalui hak penamaan (naming rights), tidak hanya akan mendapatkan eksposur visual, tetapi juga mendapatkan penyebutan nama brand secara langsung dalam setiap perjalanan LRT Jabodebek. Setiap kali kereta tiba atau berangkat dari stasiun, nama stasiun yang disematkan dengan brand mitra akan disebutkan dalam pengumuman. Hal ini memberikan peluang yang sangat efektif untuk menanamkan brand mitra ke dalam ingatan para pengguna LRT Jabodebek secara berulang, menjadikannya bagian dari pengalaman harian pengguna.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170453/lrt_jakarta-KQFE_large.jpeg
Roberto Akyuwen Jadi Dirut LRT Jakarta, Ini Susunan Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167918/lrt_jabodebek-26wI_large.jpg
Proyek LRT Jakarta Fase 1B Dikebut, Progres Capai 67,12 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/320/3166500/lrt_jabodebek-MzHf_large.jpg
LRT Jabodebek Tingkatkan Pengamanan di Sejumlah Stasiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163673/lrt_jabodebek-E9RT_large.jpg
HUT Ke-80 RI, Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Capai 78 Ribu Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/320/3153292/lrt_jabodebek-0264_large.jpg
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Tembus 13 Juta pada Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/320/3148924/penumpang_lrt_jabodebek-oanW_large.jpg
PNS Jakarta Wajib Naik Transportasi Umum, Penumpang LRT Jabodebek Naik 12 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement