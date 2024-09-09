Jam Operasional LRT Jabodebek Diperpanjang, Cek Rutenya

JAKARTA - KAI memperpanjang jam operasional LRT Jabodebek. Penambahan ini dioperasikan khusus pada akhir jam operasional setiap hari Senin hingga Jumat, dengan jadwal keberangkatan terakhir untuk beberapa lintas utama mengalami perubahan.

Rute Dukuh Atas - Harjamukti yang kini berangkat pada pukul 22.55 WIB dan rute Dukuh Atas - Jatimulya yang berubah menjadi pukul 22.50 WIB.

"Langkah ini diambil untuk mengakomodasi kebutuhan pengguna yang membutuhkan perjalanan di luar jam kerja reguler," ujar Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono, Senin (9/9/2024).

Dengan perpanjangan jam operasional tersebut, maka ada 8 perjalanan tambahan pada hari kerja. Sehingga total perjalanan meningkat dari 350 menjadi 358 perjalanan setiap hari.

Menurut Mahendro, upaya tersebut untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. KAI juga telah memperkenalkan teknologi Crowd Detection System.