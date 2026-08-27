Pengguna LRT Jabodebek Melonjak, Naik 21 Persen

JAKARTA - Penggunaan transportasi publik di wilayah Jabodebek menunjukkan peningkatan dengan pola perjalanan yang semakin beragam. Hal tersebut terlihat dari jumlah pengguna LRT Jabodebek periode Januari–Juli 2026 yang mencapai 19.079.347 pengguna, meningkat 21% dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebanyak 15.772.638 pengguna.

Pertumbuhan terjadi pada hari kerja maupun akhir pekan, dengan periode Januari–Juli 2026, rata-rata pengguna LRT Jabodebek pada hari kerja mencapai 115.126 pengguna per hari, meningkat 21% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebanyak 94.903 pengguna per hari. Sementara itu, rata-rata pengguna pada akhir pekan meningkat 14%, dari 40.554 menjadi 46.305 pengguna per hari.

“Pertumbuhan pengguna pada hari kerja maupun akhir pekan menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan LRT Jabodebek dalam mobilitas masyarakat. Karena itu, LRT Jabodebek terus menyesuaikan layanan dengan kebutuhan perjalanan, baik dari sisi operasional maupun kemudahan pengguna,” ujar Manager of Public Relations LRT Jabodebek, Radhitya Mardika di Jakarta, Kamis (27/8/2026)..

Pertumbuhan pengguna LRT Jabodebek juga terjadi di berbagai stasiun dengan periode Januari–Juli 2026 dibanding periode yang sama tahun 2025 :

-Stasiun Kampung Rambutan 46% dari 319.954 pengguna di tahun 2025 menjadi 465.783 pengguna di tahun 2026;

-Stasiun Ciracas sebesar 28% dari 422.908 pengguna di tahun 2025 menjadi 539.906 pengguna di tahun 2026,

-Rasuna Said 27% dari 871.321 pengguna di tahun 2025 menjadi 1.105.918 pengguna di tahun 2026,

-Cikoko 25% dari 1.248.421 pengguna di tahun 2025 menjadi 1.554.620 pengguna di tahun 2026, dan

-Setiabudi 25% dari 592.408 pengguna di tahun 2025 menjadi 741.107 pengguna di tahun 2026.

Sebaran pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan LRT Jabodebek terjadi di berbagai kawasan yang dilayani. LRT Jabodebek menjadi bagian dari ekosistem perjalanan masyarakat, menghubungkan berbagai kawasan dengan pusat perkantoran, pendidikan, perdagangan, maupun pusat aktivitas lainnya melalui konektivitas antarmoda.