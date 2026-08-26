LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai Batal Diresmikan Prabowo Hari Ini

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunda sementara atau menjadwalkan ulang peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai. Awalnya, peresmian LRT akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Rabu (26/8/2026).

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Marulina Dewi mengaku, pihaknya ini terlebih dahulu menyempurnakan sejumlah fasilitas LRT Jakarta ini. Pemprov DKI Jakarta bersama PT Jakarta Propertindo (Perseroda) akan tetap menjalankan tahapan yang telah direncanakan terkait pengembangan koridor Kelapa Gading-Manggarai.

“Setelah melakukan evaluasi akhir terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan, Pemprov DKI memutuskan untuk menjadwalkan ulang peresmian LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai. Kami ingin peresmian dilaksanakan setelah penyempurnaan sejumlah detail pada fasilitas,” ujar Marulina dalam keterangannya.

Sementara itu mengenai waktu peresmian, akan dijadwalkan setelah evaluasi akhir keseluruhan pelaksanaan kegiatan, dengan mempertimbangkan penyempurnaan layanan.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sempat melakukan pengecekan akhir kesiapan LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai pada Senin (24/8/2026). Sebab moda transportasi milik Pemprov DKI Jakarta ini akan diresmikan pada Rabu 26 Agustus 2026.

Pramono sejak awal telah menargetkan LRT Jakarta ini akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Akan tetapi waktu pelaksanaannya akan mengikuti agenda kepala negara.

"Mengenai peresmiannya, kami mengusulkan tanggal 26 Agustus. Waktunya tentunya mengikuti waktu Bapak Presiden Prabowo Subianto apakah pagi ataupun sore," kata Pramono di stasiun LRT Manggarai, Senin (24/8/2026).