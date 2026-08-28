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Apartemen LRT City Mangkrak, Danantara Suntik Rp456 Miliar ke Adhi Karya

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |10:03 WIB
Apartemen LRT City Mangkrak, Danantara Suntik Rp456 Miliar ke Adhi Karya
Danantara berencana menyuntikkan dana Rp456 miliar ke PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk menuntaskan masalah proyek Apartemen LRT City. (Foto: Okezone.com/LRT City)
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JAKARTA - Danantara berencana menyuntikkan dana Rp456 miliar ke PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk menuntaskan masalah proyek Apartemen LRT City yang terhenti pengerjaannya. Langkah intervensi ini disiapkan untuk memulihkan hak sekitar 2.000 lebih konsumen yang hingga kini belum memperoleh kepastian penyerahan unit hunian.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan kucuran dana penyehatan akan disalurkan melalui skema penyertaan modal demi memastikan proyek dapat segera diselesaikan secara tuntas.

"Akan ada bentuknya equity injection untuk penyelesaian. Saya membutuhkan penyelesaian itu Rp456 miliar," ujar Dony kepada awak media dalam agenda Danantara Housing Expo di Jakarta, dikutip Jumat (28/8/2026).

Dony menekankan komitmen penuh Danantara untuk menyelesaikan persoalan ini, mengingat entitas korporasi tidak boleh merugikan masyarakat luas. Terkait polemik tersebut, Dony telah memanggil langsung jajaran manajemen Adhi Karya selaku pengembang proyek dan memerintahkan secara tegas agar tidak merugikan hak-hak pembeli.

"Bayangkan orang menyisakan uangnya, menempatkan uangnya, itu uang tabungannya. Apalagi itu uang rumah pertama. Itu dzalim namanya," ujar Dony.

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