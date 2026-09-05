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Prabowo Panggil Rosan-Bahlil Dorong Percepatan Hilirisasi dan Penutupan BUMN, Singgung Rp100 Triliun

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |08:08 WIB
Prabowo Panggil Rosan-Bahlil Dorong Percepatan Hilirisasi dan Penutupan BUMN, Singgung Rp100 Triliun
Prabowo Panggil Rosan-Bahlil Dorong Percepatan Hilirisasi dan Penutupan BUMN, Singgung Rp100 Triliun (Foto: Setpres)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta jajaran Danantara di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Jumat (4/9/2026) malam

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa percepatan hilirisasi menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut. 

“Percepatan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia,” kata Seskab Teddy, Sabtu (4/9/2026).

Selain hilirisasi, Presiden menerima laporan perkembangan pelaksanaan instruksinya terkait penataan dan perampingan BUMN. Hingga saat ini, sebanyak 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut disebut telah menghasilkan penghematan anggaran negara hingga Rp50 triliun.

Proses konsolidasi tersebut akan terus dilanjutkan dengan target penutupan sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir Desember 2026 sebagai bagian dari upaya menyederhanakan struktur perusahaan negara. Melalui restrukturisasi BUMN tersebut, diproyeksikan dapat menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun.

 

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