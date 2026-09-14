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Amran Lantik 3 Pejabat Bapanas, Beri Tugas Berantas Beras Fortifikasi Bermasalah

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |18:03 WIB
Amran Lantik 3 Pejabat Bapanas, Beri Tugas Berantas Beras Fortifikasi Bermasalah
Mentan Amran (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman melantik tiga pejabat baru pada Senin (14/9/2026).

Adapun tiga pejabat tersebut antara lain Mayjen TNI (Purn) Ito Hediarto sebagai Sekretaris Utama, Brigjen Pol Hermawan sebagai Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Aulia Sofyan sebagai Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.

Amran meminta pejabat yang baru dilantik segera bekerja menjaga stabilitas harga pangan serta memberantas pelanggaran pada produk beras fortifikasi.

"Kami beri tugas sederhana, tapi berat.Stabilkan harga. Kemudian, pelanggaran fortifikasi beras premium, itu dituntaskan. Ini enggak boleh. Kita harus jaga pangan kita dan jangan dipermainkan oknum-oknum tertentu," ujarnya.

Sebelumnya, Amran mengungkap sebanyak 93 persen sampel beras fortifikasi yang diuji laboratorium tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku. Temuan tersebut berasal dari pengawasan terhadap 178 sampel beras fortifikasi di 11 provinsi.

Amran mengatakan, hasil pengujian menunjukkan sebagian besar produk yang mengklaim sebagai beras fortifikasi tidak memenuhi persyaratan kandungan gizi.

"Masalahnya adalah sementara kita selidiki, tapi sesuai hasil lab, 93 persen yang kita cek fortifikasi melanggar. Bayangkan itu disampaikan bahwa fortifikasi ini beras bervitamin, ternyata tidak ada,” ujarnya.

Amran menilai temuan tersebut menjadi persoalan serius karena sejumlah produk beras fortifikasi dipasarkan dengan harga jauh lebih tinggi dibandingkan beras biasa. Menurutnya, konsumen membeli produk dengan harapan memperoleh nilai tambah berupa kandungan vitamin dan mineral tertentu.

 

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