Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BPKN Desak Pelaku Pemalsuan Beras Fortifikasi Ganti Rugi Konsumen

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |19:05 WIB
BPKN Desak Pelaku Pemalsuan Beras Fortifikasi Ganti Rugi Konsumen
Ilustrasi Beras (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendesak pelaku usaha yang terbukti melakukan pemalsuan atau menjual beras fortifikasi tidak sesuai standar untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.

BPKN menilai ketidaksesuaian kandungan gizi dan mutu dengan informasi pada label tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomi, tetapi juga melanggar hak konsumen memperoleh pangan sesuai klaim.

Anggota BPKN RI Renti Maharaini Kerti mengatakan pelaku usaha wajib beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usaha serta bertanggung jawab atas produk yang dipasarkan.

“Pelaku usaha wajib beritikad baik dalam menjalankan usaha dan bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen. Pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar maupun memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi barang,” ujar Renti di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Menurut Renti, persoalan menjadi lebih serius apabila hasil pemeriksaan membuktikan kandungan beras fortifikasi tidak sesuai dengan klaim pada label. Sebab, konsumen tidak hanya membeli beras berdasarkan berat dan harga. Ada manfaat yang dijanjikan melalui label, termasuk kandungan vitamin dan zat gizi tertentu.

“Kalau kandungannya tidak sesuai dengan yang dinyatakan pada label, konsumen bukan hanya dirugikan secara ekonomi. Konsumen juga kehilangan hak untuk mendapatkan produk sebagaimana yang dijanjikan,” tegasnya.

Renti juga menyoroti perspektif dolus eventualis dalam kasus tersebut. Dolus eventualis merupakan bentuk kesengajaan dengan sadar kemungkinan, di mana pelaku tidak secara langsung menginginkan suatu akibat buruk terjadi, tetapi ia menyadari adanya potensi atau risiko akibat tersebut dan tetap melanjutkan perbuatannya.

Menurut Renti, aspek itu perlu dilihat apabila nantinya ditemukan bukti bahwa pelaku usaha mengetahui ketentuan mengenai standar mutu, kandungan gizi, label, dan perizinan, tetapi tetap menjual produk dengan klaim yang tidak sesuai.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/320/3242160/beras-dRhB_large.jpg
Modus Produsen Beras Fortifikasi Palsu yang Rugikan Konsumen Rp89 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/320/3242159/mentan-AqeW_large.jpg
Mentan Bongkar 25 Merek Beras Fortifikasi Palsu, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3242070/beras-0u5D_large.png
Stok Beras Bulog Turun Jadi 4,72 Juta Ton, Ternyata Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3241916/mentan-4dEp_large.jpg
El Nino Picu Kekeringan 50.000 Hektare Lahan, Mentan Buka-bukaan Stok Beras di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/320/3241644/beras-MZwd_large.png
Bapanas: Bantuan Beras Tak Boleh Dipotong, Ada Pungutan Akan Ditindak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/320/3240844/beras-ZVGt_large.jpg
Bansos Beras Dilanjutkan hingga Desember 2026, Stok Aman?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement