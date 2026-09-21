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Harga BBM Pertamina Resmi Naik, Cek Daftar Terbaru Hari Ini 21 September 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |05:00 WIB
Harga BBM Pertamina Resmi Naik, Cek Daftar Terbaru Hari Ini 21 September 
Harga BBM Pertamina Resmi Naik, Cek Daftar Terbaru Hari Ini 21 September (Foto: Pertamina Patra Niaga)
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JAKARTA - Daftar terbaru harga BBM Pertamina hari ini, Senin (21/9/2026). PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi pada 1 dan 2 September 2026. 

Pertamina menaikkan harga BBM Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite pada 1 September 2026. Pertamina kembali menaikkan harga BBM Pertamax Green 95 pada 2 September 2026.

Pertamina Naikkan Harga BBM

Harga Pertamax Turbo naik menjadi Rp19.600 per liter dari harga sebelumnya Rp18.300 per liter.

Harga BBM Dexlite naik dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter dan harga Pertamina Dex naik dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter.

Kemudian, harga Pertamax Green naik Rp2.550 dari Rp16.600 menjadi Rp19.150 per liter.

Harga Pertamax dan Pertalite

Sementara, Pertamina tidak menaikkan harga BBM jenis Pertamax. Harga Pertamax tetap Rp15.950 per liter.

Untuk harga BBM subsidi seperti Pertalite juga tetap Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter. Pemerintah menjamin harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir tahun 2026.

"Penyesuaian harga dilakukan dengan mengacu pada formula yang ditetapkan pemerintah, dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut," kata VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora di Jakarta.

Kitty menegaskan dengan adanya penyesuaian harga ini tidak mengubah komitmen Pertamina Patra Niaga untuk menjaga kualitas produk dan memberikan layanan terbaik kepada konsumen.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk menggunakan produk BBM sesuai dengan spesifikasi kendaraan agar dapat memberikan performa yang optimal.

 

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