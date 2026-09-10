Sore Ini! Jangan Lewatkan IG Live MNC Sekuritas, Bahas Strategi Tangkap Peluang Saat Market Mulai Bangkit

MNC Sekuritas menggelar Instagram Live bertajuk “Strategi Menangkap Peluang di Tengah Market yang Mulai Bangkit” pada Kamis (10/9/2026) pukul 16.00 WIB. (Foto: Okezone.com/MNC Sekuritas)

JAKARTA – MNC Sekuritas menggelar Instagram Live bertajuk “Strategi Menangkap Peluang di Tengah Market yang Mulai Bangkit” pada Kamis (10/9/2026) pukul 16.00 WIB. Kegiatan tersebut menghadirkan Branch Manager MNC Sekuritas Padang Supardi untuk membahas kondisi pasar saham dan strategi investor dalam menangkap peluang di tengah pemulihan pasar.

Instagram Live tersebut dipandu oleh Market Development Support MNC Sekuritas Raissa Syifa melalui akun Instagram resmi MNC Sekuritas, @mncsekuritas.

Supardi mengatakan, kondisi pasar yang mulai menunjukkan pemulihan perlu disikapi investor secara bijak. Investor perlu memperhatikan kondisi fundamental, tren pergerakan pasar, serta menerapkan manajemen risiko dalam menentukan strategi investasi.

“Ketika market mulai menunjukkan pemulihan, investor perlu melihat kondisi tersebut sebagai momentum untuk kembali mencermati peluang, bukan sekadar mengikuti pergerakan pasar. Dengan memahami tren, menentukan strategi yang sesuai, dan tetap menerapkan manajemen risiko, investor dapat lebih siap dalam mengambil keputusan investasi,” ujar Supardi, Kamis (10/9/2026).

Menurut Supardi, pemahaman terhadap kondisi pasar menjadi salah satu faktor penting bagi investor dalam menentukan langkah investasi. Dengan mencermati tren dan fundamental serta mengelola risiko, investor dapat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang lebih terukur.