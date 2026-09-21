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MNC Sekuritas Edukasi Mahasiswa STIE Tri Bhakti soal Investasi dan Pasar Modal

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |15:39 WIB
MNC Sekuritas Edukasi Mahasiswa STIE Tri Bhakti soal Investasi dan Pasar Modal
MNC Sekuritas memberikan edukasi pasar modal kepada 220 mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tri Bhakti. (Foto: MNC Sekuritas): Okezone.com/
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BEKASI - MNC Sekuritas memberikan edukasi pasar modal kepada 220 mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tri Bhakti dalam rangkaian Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) pada Jumat (18/9/2026).

Edukasi tersebut mengangkat tema “Cerdas Berinvestasi Sejak Mahasiswa: Mengenal Investasi dan Pasar Modal untuk Masa Depan”. Pemaparan materi disampaikan langsung oleh Channel Development and Partnership MNC Sekuritas Risky Arya Pratama Padang.

Head of Education & Community MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra mengatakan mahasiswa perlu memiliki pemahaman dasar investasi yang baik sebagai bekal dalam mengelola keuangan dan merencanakan masa depan.

“Dengan memahami konsep dasar investasi dan risiko yang menyertainya, mahasiswa dapat lebih bijak dalam menentukan pilihan investasi sesuai dengan tujuan dan kemampuan masing-masing,” kata Andri.

Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni STIE Tri Bhakti Lembah Dewi Andini mengatakan STIE Tri Bhakti sangat mengapresiasi ilmu, pengalaman, dan wawasan yang diberikan MNC Sekuritas melalui kegiatan edukasi ini.

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