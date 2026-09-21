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Barito Pacific Milik Prajogo Pangestu Tetap Tanam 90% Investasi di RI

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |17:03 WIB
Barito Pacific Milik Prajogo Pangestu Tetap Tanam 90% Investasi di RI
BEI (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Barito Pacific Tbk (BRPT) memperluas ekspansi bisnisnya di kawasan regional, namun tetap menempatkan Indonesia sebagai pusat pertumbuhan, investasi, konsolidasi, dan penciptaan nilai jangka panjang.

Dalam lima tahun terakhir, grup yang dimiliki Prajogo Pangestu ini telah menggelontorkan belanja modal sekitar USD5 miliar, dengan sekitar 90% dialokasikan untuk investasi di Indonesia.

Wakil Presiden Direktur Barito Pacific Rudy Suparman mengatakan, ekspansi regional dilakukan untuk memperluas skala usaha dan sumber pendapatan, tetapi tetap diarahkan untuk memperkuat basis industri di Indonesia.

“Ekspansi ini tidak hanya bertujuan mendorong pertumbuhan bisnis dan skala usaha, tetapi juga memperkuat basis industri kami di Indonesia sebagai yang mendorong pertumbuhan industri hilir. Melalui kepemilikan aset Aster di Singapura, Chandra Asri Group dapat mendukung ketahanan energi nasional dengan menyuplai produk petroleum vital, seperti bensin, bahan bakar jet, gas oil, dan bitumen untuk kebutuhan berbagai industri dalam negeri,” ujar Rudy, dalam keterangan resmi, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Besarnya investasi yang digelontorkan Grup Barito Pacific dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan posisi Indonesia sebagai basis utama ekspansi grup.

Menurutnya, alokasi investasi tersebut mencerminkan strategi ekspansi yang tetap menjadikan Indonesia sebagai pusat pertumbuhan, sementara aset di luar negeri dimanfaatkan untuk memperluas pasar, mendiversifikasi sumber pendapatan, dan memperkuat daya saing grup secara keseluruhan.

Model bisnis tersebut menempatkan Barito Pacific sebagai perusahaan Indonesia dengan jangkauan multinasional. 

Barito Pacific memiliki portofolio bisnis yang mencakup industri dasar dan energi terbarukan. Melalui sejumlah anak usahanya, Barito Pacific memperkuat posisi di sektor strategis sekaligus memperluas jangkauan bisnis ke pasar regional.

 

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