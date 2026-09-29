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IHSG Hari Ini Dibuka Melemah 0,33 Persen ke 6.127

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |09:23 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah 0,33 Persen ke 6.127
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,33 persen ke level 6.127 hari ini, Selasa (29/9/2026).

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan pelemahan 0,57 persen ke level 6.112, dengan 160 saham di zona hijau, 343 melemah, dan 460 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp775 miliar, dengan volume 2,1 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,65 persen ke 607, indeks JII melemah 0,83 persen ke 362, indeks MNC36 melemah 0,14 persen ke 265, dan IDX30 melemah 0,58 persen ke 337.

Untuk indeks sektoral kompak berada di zona merah seperti bahan baku, energi, infrastruktur, properti, industri, teknologi, keuangan, kesehatan, konsumer non siklikal dan konsumer siklikal, transportasi.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain Reksa Dana Indeks Majoris Pefindo I-Grade ETF Indonesia, PT Danasupra Erapacific Tbk (DEFI), dan PT ALSOK Indonesia Services Tbk (SOSS).

 

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