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HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.241

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |16:21 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.241
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 56,72 poin atau 0,90 persen ke level 6.241 ke zona merah pada sesi terakhir perdagangan hari ini Jumat (25/9/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 122 saham menguat, 587 saham melemah dan 254 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,3 triliun dari 26,2 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 0,34 persen ke 621, indeks JII turun 0,92 persen ke 372, indeks IDX30 turun 0,33 persen ke 344 dan indeks MNC36 turun 0,44 persen ke 269.

Kemudian indeks sektoral kompak berada di zona merah yaitu energi, konsumer non siklikal, keuangan, properti, bahan baku, transportasi, industri, konsumer siklikal, infrastruktur, kesehatan, teknologi.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Martina Berto Tbk (MBTO) naik 34,64 persen ke Rp206, Reksa Dana Syariah Indeks Simas ETF JII naik 32,81 persen ke Rp85, dan saham PT Hotel Sahid Jaya International Tbk (SHID) naik 24,83 persen ke Rp905.

 

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