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HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke Level 6.374

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |16:33 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke Level 6.374
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 97,87 poin atau 1,56 persen ke level 6.374 pada sesi terakhir perdagangan hari ini Rabu (23/9/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 464 saham menguat, 200 saham melemah dan 299 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp12,8 triliun dari 34,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,21 persen ke 633, indeks JII naik 2,04 persen ke 381, indeks IDX30 naik 1,03 persen ke 350 dan indeks MNC36 naik 1,11 persen ke 274.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu energi, konsumer non siklikal, keuangan, properti, bahan baku, transportasi, industri, teknologi, konsumer siklikal, infrastruktur, kesehatan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT MPX Logistics International Tbk (MPXL) naik 34,15 persen ke Rp220, PT Fortune Indonesia Tbk (FORU) naik 34,09 persen ke Rp236, dan Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF naik 25 persen ke Rp490.

 

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