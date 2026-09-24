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IHSG Dibuka Melemah ke 6.364, Saham-Saham Ini Anjlok

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |09:13 WIB
IHSG Dibuka Melemah ke 6.364, Saham-Saham Ini Anjlok
IHSG Dibuka Melemah ke 6.364, Saham-Saham Ini Anjlok (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,16 persen ke level 6.364 pada perdagangan hari ini, Kamis (24/9/2026).

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan pelemahan 0,33 persen ke level 6.353, dengan 200 saham di zona hijau, 255 melemah, dan 508 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp371 miliar, dengan volume 911 juta lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,50 persen ke 630, indeks JII melemah 0,69 persen ke 378, indeks MNC36 melemah 0,54 persen ke 272, dan IDX30 melemah 0,42 persen ke 349.

Untuk indeks sektoral kompak berada di zona merah seperti bahan baku, energi, infrastruktur, properti, industri, teknologi, keuangan dan kesehatan. Sedangkan yang menguat ada sektor konsumer non siklikal dan konsumer siklikal, transportasi.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP), PT Fortune Indonesia Tbk (FORU), dan PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk (BIPP).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Wahana Inti Makmur Tbk (NASI), Reksa Dana Indeks Batavia SRI-KEHATI ETF dan PT Asia Sejahtera Mina Tbk (AGAR).

(Dani Jumadil Akhir)

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