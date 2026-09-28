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IHSG Sesi I Anjlok 0,97 Persen ke Level 6.181

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |13:23 WIB
IHSG Sesi I Anjlok 0,97 Persen ke Level 6.181
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) meneruskan pelemahan hingga sesi pertama perdagangan hari ini, Senin (28/9/2026). (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)
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JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) meneruskan pelemahan hingga sesi pertama perdagangan hari ini, Senin (28/9/2026). Indeks terkoreksi 0,97% ke level 6.181.

Pada pembukaan perdagangan, IHSG terkoreksi 0,51% ke level 6.209. Volume transaksi tercatat mencapai 580 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp154 miliar. Adapun frekuensi perdagangan mencapai sekitar 39,77 ribu kali transaksi.

Sementara itu, kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp10,8 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 156 saham menguat, 231 saham melemah, dan 576 saham lainnya stagnan.

Dari jajaran saham dengan kenaikan tertinggi atau top gainers, Visi Media Asia (VIVA) memimpin dengan penguatan 33,33%. Selanjutnya, Berlian Laju Tanker (BLTA) naik 31,25%, sementara Bhineka Inovasi Ketahanan Energi (BIKE) menguat 23,55%.

Di sisi lain, tiga saham yang mencatatkan penurunan terbesar atau top losers dipimpin Fortune Indonesia (FORU) yang melemah 15,00%. Berikutnya, Triniti Dinamik (TRUE) turun 15,00% dan Hotel Sahid Jaya International (SHID) terkoreksi 14,92%.

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