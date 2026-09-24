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IHSG Ditutup Merosot 1,2 Persen ke Level 6.298

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |16:20 WIB
IHSG Ditutup Merosot 1,2 Persen ke Level 6.298
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menurun pada sesi terakhir perdagangan. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
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JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menurun pada sesi terakhir perdagangan. IHSG melemah 76,30 poin atau 1,20% ke level 6.298.

Pada penutupan perdagangan, Kamis (24/9/2026), sebanyak 198 saham menguat, 487 saham melemah, dan 278 saham stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp11 triliun dari 26,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,57% ke level 623, indeks JII turun 1,47% ke level 375, indeks IDX30 turun 1,53% ke level 345, dan indeks MNC36 turun 1,47% ke level 270.

Sementara itu, seluruh indeks sektoral berada di zona merah, yakni sektor energi, konsumer non-siklikal, keuangan, properti, bahan baku, transportasi, industri, konsumer siklikal, infrastruktur, kesehatan, dan teknologi.

Adapun saham yang masuk jajaran top gainers antara lain PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk (BIPP) yang naik 33,85% ke Rp87, PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) yang naik 25% ke Rp320, dan PT Wahana Pronatural Tbk (WAPO) yang naik 24,82% ke Rp352.

Sementara itu, saham yang masuk jajaran top losers antara lain PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) yang turun 14,88% ke Rp206, Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF yang turun 14,69% ke Rp418, dan PT Steady Safe Tbk (SAFE) yang turun 14,62% ke Rp418.

(Feby Novalius)

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