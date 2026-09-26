IHSG Sepekan Anjlok 3,09 Persen, Kapitalisasi Pasar BEI Turun Rp361 Triliun

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 3,09 persen menjadi 6.241,892 dari posisi 6.441,159 pada periode perdagangan 21-25 September 2026.

"IHSG mengalami perubahan sebesar 3,09 persen sehingga ditutup pada level 6.241,892 dari posisi 6.441,159 pada pekan sebelumnya," kata Sekretaris Perusahaan BEI Elsierra Putri Yosita di Jakarta, Sabtu (26/9/2026).

Pelemahan IHSG ini diikuti penyusutan kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia (BEI). Kapitalisasi pasar tercatat turun 3,20 persen menjadi Rp10.905 triliun dari sebelumnya Rp11.266 triliun. Dengan demikian, secara nominal kapitalisasi pasar BEI berkurang sekira Rp361 triliun dalam sepekan.

Tekanan juga terlihat dari aktivitas transaksi investor di pasar saham. Rata-rata nilai transaksi harian BEI tercatat turun 21,32 persen menjadi Rp11,98 triliun dari Rp15,22 triliun pada pekan sebelumnya.

Sementara itu, rata-rata frekuensi transaksi harian turun 3,95 persen menjadi 1,82 juta kali transaksi dari sebelumnya 1,89 juta kali transaksi.