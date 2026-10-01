IHSG Sesi I Turun ke Level 6.062

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) parkir di zona merah pada penutupan perdagangan siang ini. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) parkir di zona merah pada penutupan perdagangan siang ini, Kamis (1/10/2026). Indeks saham turun 0,15 persen ke level 6.062.

Untuk diketahui, IHSG sebelumnya juga dibuka lesu di level 6.062. Sepanjang perdagangan, IHSG terjun ke level terendah di 6.050, namun sempat bergerak ke level tertinggi di 6.085.

Hingga penutupan pertama perdagangan ini, sebanyak 238 saham menguat, sedangkan 302 saham melemah dan 423 saham lainnya stagnan.

Volume perdagangan mencapai 6,75 miliar saham dengan nilai transaksi Rp1 triliun. Sementara itu, frekuensi transaksi tercatat sebanyak 197 ribu kali.

Dari jajaran saham yang menguat, Magna Investama Mandiri (MGNA) memimpin top gainers dengan kenaikan 35,00 persen. Disusul Anugerah Kagum Karya Utama (AKKU) yang naik 26,47 persen dan Communication Cable System Indonesia (CCSI) menguat 25,00 persen.