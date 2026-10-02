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HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Naik Tipis ke Level 6.013

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |09:21 WIB
IHSG Dibuka Naik Tipis ke Level 6.013
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menghijau pada awal perdagangan hari ini, Jumat (2/10/2026). (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menghijau pada awal perdagangan hari ini, Jumat (2/10/2026). Indeks saham melaju tipis 0,06 persen ke level 6.013.

Meski demikian, IHSG diproyeksikan bergerak fluktuatif dalam rentang konsolidasi pada perdagangan hari ini. Hal ini terlihat dari pergerakan sejumlah indeks yang beragam.

LQ45 naik 0,10 persen ke 592,951. IDXLQ45LCL turun 0,13 persen ke 83,527. 

IDX30 naik 0,17 persen ke 328,739. IDX80 turun 0,16 persen ke 88,441. 

Menurut Pengamat Pasar Modal Hendra Wardana, pelaku pasar masih mencermati kepastian arah kebijakan ekonomi setelah perombakan kabinet atau reshuffle menteri.

Sentimen politik domestik tersebut berkelindan dengan tekanan eksternal dan pergerakan nilai tukar rupiah yang masih tertahan.

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