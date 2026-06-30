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IHSG Hari Ini Dibuka Turun ke Level 5.801

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |09:41 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Turun ke Level 5.801
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menurun pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menurun pada perdagangan hari ini. IHSG dibuka melemah 0,33% ke level 5.801.

Semenit berjalan perdagangan, Selasa (29/6/2026), IHSG melanjutkan pelemahan 0,64 persen ke 5.783, dengan 180 saham di zona hijau, 225 melemah, dan 554 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp633 miliar, dengan volume 451 juta lembar saham.

Indeks LQ45 turun 1,16 persen ke 566, indeks JII melemah 0,66 persen ke 336, indeks MNC36 turun 1,21 persen ke 249, dan IDX30 turun 1,09 persen ke 321.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona merah seperti energi, keuangan, bahan baku, teknologi, kesehatan, konsumer non siklikal, konsumer siklikal, infrastruktur, transportasi, industri. Sedangkan yang menguat hanya sektor properti. 

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk (DEPO), PT Arkayana Lestari Group Tbk (AYLS), dan PT Andalan Sakti Primaindo Tbk (ASPI).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Trimegah Karya Pratama Tbk (UVCR), PT Panin Sekuritas Tbk (PANS), dan PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO).

(Feby Novalius)

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