Bantah Pidato Prabowo Bikin IHSG Ambruk, OJK Ungkap Penyebab Saham Anjlok

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta para investor domestik untuk tetap rasional dan mengecek setiap aksi korporasi maupun laporan keuangan emiten di Bursa Efek Indonesia. Hal ini menyusul viralnya jadwal pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto yang dikaitkan oleh warganet dengan tren koreksi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi memilih untuk tidak memberikan komentar spesifik terkait substansi isu politik tersebut. Kendati demikian, selaku regulator, dirinya mengingatkan bahwa pergerakan harga saham di pasar modal yang dinamis dan fluktuatif (volatile) memang dipengaruhi oleh banyak faktor.

"Saya kayaknya no comment, tapi intinya mohon investor tetap rasional ya, dalam kondisi pasar yang demikian dinamis dan volatile, banyak aspek memang yang mau tidak mau mempengaruhi pergerakan harga di pasar," kata Hasan saat ditemui di BEI, Selasa (30/6/2026).

Hasan menambahkan, investor diimbau untuk tetap menggunakan nalar rasional dan melakukan analisis mendalam terhadap kinerja operasional riil emiten, ketimbang berspekulasi atas hal-hal yang tidak memiliki hubungan linier dengan performa bisnis perusahaan.

"Tapi pada akhirnya, tolong dicermati setiap saham itu kan dibalik nama 4 huruf setiap saham, ada kegiatan operasi, ada kegiatan bisnis dari perusahaannya. Jangan cuma sekedar melihat ticker code yang 4 huruf gitu," ungkap Hasan.

Hasan menggarisbawahi bahwa kunci utama dalam meminimalisir risiko investasi di tengah fluktuasi pasar adalah dengan memantau transparansi data resmi.

Setiap emiten yang melantai di bursa diwajibkan untuk mempublikasikan laporan keuangan secara berkala setiap kuartal serta mengumumkan setiap rencana aksi korporasi secara transparan.