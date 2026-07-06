IHSG Sesi I Melemah ke 5.864, 314 Saham Turun

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir melemah pada jeda sesi I perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir melemah pada jeda sesi I perdagangan hari ini. IHSG turun 0,18 persen atau 10 poin ke level 5.864.

Hingga jeda sesi I perdagangan, Senin (6/7/2026), IHSG masih berada di zona merah. Mayoritas indeks saham juga terkoreksi. Indeks LQ45 turun 0,43 persen menjadi 579,310, IDXLQ45LCL melemah 0,52 persen menjadi 84,591, IDX30 turun 0,42 persen menjadi 327,726, dan IDX80 terkoreksi 0,41 persen menjadi 86,543.

Total volume transaksi tercatat mencapai 9,9 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp4,7 triliun. Sebanyak 302 saham menguat, 314 saham melemah, dan 343 saham bergerak stagnan.

Sejumlah indeks utama juga mencatat pelemahan, di antaranya LQ45 turun 0,55 persen, Jakarta Islamic Index (JII) melemah 0,37 persen, IDX30 terkoreksi 0,55 persen, dan MNC36 turun 0,48 persen.

Pada sesi I perdagangan, mayoritas indeks sektoral berada di zona merah, yakni energi, industri, keuangan, bahan baku, transportasi, konsumer nonsiklikal, infrastruktur, konsumer siklikal, dan properti. Sementara itu, sektor teknologi menjadi satu-satunya sektor yang menguat.

Daftar saham top gainers dipimpin oleh PT Leyand Internasional Tbk (LAPD) yang melonjak 27,59 persen ke level 74, diikuti PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) yang naik 24,42 persen ke level 535, serta PT Nusatama Berkah Tbk (NTBK) yang menguat 22 persen ke level 61.

Sementara itu, daftar saham top losers diisi oleh Panin Asset Management yang turun 12,44 persen ke level 394, PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (BTEK) yang melemah 9,09 persen ke level 10, serta PT Winner Nusantara Jaya Tbk (WINR) yang terkoreksi 8,33 persen ke level 22.

(Feby Novalius)

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